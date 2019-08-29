Cinsiyet değiştiren Neslihan Doğrusöz yeni adını sosyal medya hesabından duyurdu
İşte Benim Stilim yarışmasında finale kadar çıkan ve cinsiyet değiştirmesinin ardından günlerce konuşulan Neslihan Doğrusöz, erkek olarak kullandığı ismini açıkladı.
Son günlerin çok konuşulan ismi Neslihan Doğrusöz, cinsiyet değiştirmesiyle olay yaratmış ve geçtiğimiz günlerde sakallı görüntüsüyle herkesin konuştuğu isim haline gelmişti. Doğrusöz, yeni ismini paylaştığı bir fotoğrafla duyurdu.
Sosyal medya hesabından bu pozu paylaşan Neslihan Doğrusöz, yeni isminin 'Doruk' olduğunu açıkladı. İşte Benim Stilim adlı yarışmada adını duyuran Doğrusöz'ün bu pozuna kısa sürede binlerce beğeni geldi.
Çok yanlış bir şey: Doğrusöz'ün sevenleri "Yeni hayatına hoşgeldin" derken, ünlü isme tepki gösterenler de oldu. Kimileri, "Normalleştirmeye çalışıyorsunuz ama çok yanlış bir şey bu çok" yorumunda bulundu.
Sevgilisiyle görüntülenmişti: Neslihan Doğrusöz, geçtiğimiz günlerde bikini modeli olan sevgilisi Büşra Eyen ile bu fotoğrafı sayesinde magazin gündeminde uzun süre konuşulmuştu.