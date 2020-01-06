Cinsiyet değiştiren Neslihan Doğrusöz Sevda Demirel'le aşk yaşıyor! El ele yakalandı

''Homofobik değilim ama iki bıyıklı adamın evlenmesi beni derinden yaraladı'' deyip yeğenine öfke kusan Demirel, şu açıklamayı yapmıştı:

Şok yaşadım: ''Brandol Demirel'in düğün fotoğrafları bana gelince büyük bir şok yaşadım. Gelin göreceğimi düşünüyordum ama fotoğraflarda gelin yoktu. Geçtiğimiz yaz yeğenimin bu evliliğini öğrendikten sonra dil altı ilaçları ve antidepresan kullandım.''