Cinsiyet değiştiren Neslihan Doğrusöz Sevda Demirel'le aşk yaşıyor! El ele yakalandı
Yeğeni eşcinsellik evlilik yaptığı için topa tutan Sevda Demirel, İşte Benim Stilim yarışmasında ünlenip cinsiyet değiştiren Neslihan Doğrusöz ile aşk yaşamaya başladı.
Seneler önce Hande Ataizi'ye attığı tokat ile magazin gündemini sarsan Sevda Demirel, geçtiğimiz aylarda abisi Karl Demirel'in oğlu Brandol Demirel eşcinsel bir evlilik yaptığı için demediğini bırakmamıştı. Demirel, şimdilerde ise cinsiyet değiştirmesi ile olay yaratan Neslihan Doğrusöz ile aşk yaşamaya başladı.
''Homofobik değilim ama iki bıyıklı adamın evlenmesi beni derinden yaraladı'' deyip yeğenine öfke kusan Demirel, şu açıklamayı yapmıştı:
Şok yaşadım: ''Brandol Demirel'in düğün fotoğrafları bana gelince büyük bir şok yaşadım. Gelin göreceğimi düşünüyordum ama fotoğraflarda gelin yoktu. Geçtiğimiz yaz yeğenimin bu evliliğini öğrendikten sonra dil altı ilaçları ve antidepresan kullandım.''
Ahlaki değerler bozuldu: ''Bu benim hayatımda yaşadığım ikinci büyük travma oldu. Babam torununun bu evliliğini görse çok üzülürdü. Maalesef ahlaki değerler bozuluyor. Sapkınlığı alkışlamıyorum. Modernlik bu değil"
Demirel'in bu söylemlerinin ardından kısa bir süre geçmişken bir döneme damga vuran İşte Benim Stilim yarışmasıyla ünlenip cinsiyet değiştiren Neslihan Doğrusöz ile el ele yakalanması magazin gündemine bomba gibi düştü.