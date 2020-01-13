Cinsiyet değiştiren Neslihan Doğrusöz ile Sevda Demirel evleniyor! Yüzük baktılar
Cinsiyet değiştirerek Neslihan olan adını Doruk Doğrusöz olarak değiştiren İşte Benim Stilim yarışmacısı Sevda Demirel ile evleniyor. İkili, yüzük bakmak için alışverişe çıktı.
İşte Benim Stilim yarışmasında tanınmasının ardından ameliyatsız cinsiyet değiştiren Neslihan Doğrusöz ile Sevda Demirel aşkı magazin gündemine bomba gibi düşmüştü. İkilinin taze aşkları, herkes tarafından konuşulurken aldıkları evlilik kararı şaşırttı.
Demirel ve Doğrusöz, Nişantaşı'nda yüzük bakarken görüntülendi. Evlilik kararı alan ikili, yüzük baktıktan sonra yaptıkları açıklamada hayallerindeki düğünün detaylarını anlattı.
Nişantaşı'ndaki bir alışveriş merkezinde el ele alışveriş yapan çift, kendisini görüntüleyen basın mensuplarıyla sohbet etti. Evlilik kararı aldığını doğrulayan şarkıcı Sevda Demirel, "Evlilik kararı aldığımız doğrudur. Ailelerimiz tanışacak. Davullu zurnalı bir düğün olacak. Davul zurna hayalimde olan bir şeydi." dedi.
Çift, aynı gün Nişantaşı'ndaki bir pırlanta mağazasına gitti. Birlikte yüzük beğenen çiftin mutlulukları ise dikkatlerden kaçmadı.