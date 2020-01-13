Cinsiyet değiştiren Neslihan Doğrusöz ile Sevda Demirel evleniyor! Yüzük baktılar

Nişantaşı'ndaki bir alışveriş merkezinde el ele alışveriş yapan çift, kendisini görüntüleyen basın mensuplarıyla sohbet etti. Evlilik kararı aldığını doğrulayan şarkıcı Sevda Demirel, "Evlilik kararı aldığımız doğrudur. Ailelerimiz tanışacak. Davullu zurnalı bir düğün olacak. Davul zurna hayalimde olan bir şeydi." dedi.

İşte Neslihan Doğrusöz ve Sevda Demirel'in yüzük alışverişi