Cinsiyet değiştiren Mika Raun'a soğuk duş! Hakkında bomba karar verildi

MİKA CAN RAUN KİMDİR?

Mika Can Raun, 9 Temmuz 2001'de İstanbul Büyükada'da dünyaya geldi. Dijital platformlarda ürettiği içeriklerle geniş bir takipçi kitlesine ulaşan Raun, Marmara Üniversitesi'nde Senaryo Yazarlığı ve Film Tasarımı alanında eğitim gördü. Raun, daha önce yaptığı açıklamalar ve yayımladığı videolarla da birçok kez gündeme geldi.