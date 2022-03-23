Cinsiyet değiştiren Aybike Esin Tumluer'in son hali olay adını değiştirdi Atlas Karan Tutumluer kimdir
İlişki Durumu Karışık dizisinde Gülendam karakteriyle tanınan Aybike Esin Tumluer cinsiyet değiştirdikten sonra adını Atlas Karan Tumluer olarak değiştirdi. Geçirdiği değişimi sosyal medyadaki paylaşımlarla ortaya koyan oyuncunun son hali dikkat çekti.
2017 yılında cinsiyet değiştirerek erkek olan Aybike Esin Tumluer, ismini de Atlas Karan Tumluer olarak değiştirmişti. Instagram hesabından yaptığı paylaşımlarla değişimini gözler önüne seren Tumluer'in son hali ortaya çıktı. 'İlişki Durumu Karışık' dizisinde çocuk bakıcısı olan Gülendam rolüyle üne kavuşan oyuncunun yeni görüntüsü sosyal medyayı salladı.
İlişki Durumu Karışık dizisiyle şöhrete kavuşan Aybike Esin Tumluer, geçtiğimiz yıllarda cinsiyet değiştirmişti. Adını Atlas Karan olarak değiştiren Tumluer'in son halini görenler tanıyamıyor.
1988 doğumlu oyuncu cinsiyet değiştirme ameliyatının hemen ardından da ismini Atlas Karan Tumluer ismini almıştı.
Operasyon sonrası adını Atlas Karan Tumluer olarak değiştiren ünlü ismin son görüntüsü ortaya çıktı.