Cinsiyet değiştiren Aybike Esin Tumluer'in son hali olay adını değiştirdi Atlas Karan Tutumluer kimdir

2017 yılında cinsiyet değiştirerek erkek olan Aybike Esin Tumluer, ismini de Atlas Karan Tumluer olarak değiştirmişti. Instagram hesabından yaptığı paylaşımlarla değişimini gözler önüne seren Tumluer'in son hali ortaya çıktı. 'İlişki Durumu Karışık' dizisinde çocuk bakıcısı olan Gülendam rolüyle üne kavuşan oyuncunun yeni görüntüsü sosyal medyayı salladı.