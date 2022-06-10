Cinsellik itirafıyla olay olmuştu! Aleyna Kalaycıoğlu bu sefer de iç çamaşırsız görüntülendi!

Voleybol kariyeriyle tanınan, Acun Ilıcalı'nın sunumuyla TV8'de yayınlanan "Survivor" ile yıldızı parlayan, yarışmanın dördüncüsü olarak adaya veda eden Aleyna Kalaycıoğlu'nun arkadaşları evine ani baskın düzenledi! Kapıyı açan Kalaycıoğlu iç çamaşırsız bir şekilde yakalanarak panikledi!