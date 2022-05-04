Cinsellik itirafı geldi! 'Kaldırımda ağlıyordum' diyen Serdar Ortaç siyaset açıklaması: Düşmanını açıkladı

* Şu andaki mutluluğuna bir puan verir misin?

- 5 veririm. Mutlu değilim. Bilmiyorum... Geç yatıyorum, geç kalkıyorum. Sağlığım eskisi gibi zıpır zıpır değil. Sağlık gidince mutluluk da gidiyor, enerji de gidiyor.

* MS ilerliyor mu?

- Yürümemi engelliyor. Ayakta durmakta zorlanıyorum. Ama başka hiçbir şeyimi engellemiyor. Benim mutsuzluğum şu; sıkıldım artık. İçtiğim çaydan, sigaradan, yediğim kekten, baktığım telefondan; her şeyden sıkıldım yani.