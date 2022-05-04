Cinsellik itirafı geldi! 'Kaldırımda ağlıyordum' diyen Serdar Ortaç siyaset açıklaması: Düşmanını açıkladı
Kariyerinin zirvesinde, tribute albümü çıkaran, borçlarını kapayan, 4 ay boyunca her güne bir konser koyan Serdar Ortaç Hürriyet'ten Ömür Gedik'e çarpıcı itiraflarda bulundu.
* Şu andaki mutluluğuna bir puan verir misin?
- 5 veririm. Mutlu değilim. Bilmiyorum... Geç yatıyorum, geç kalkıyorum. Sağlığım eskisi gibi zıpır zıpır değil. Sağlık gidince mutluluk da gidiyor, enerji de gidiyor.
* MS ilerliyor mu?
- Yürümemi engelliyor. Ayakta durmakta zorlanıyorum. Ama başka hiçbir şeyimi engellemiyor. Benim mutsuzluğum şu; sıkıldım artık. İçtiğim çaydan, sigaradan, yediğim kekten, baktığım telefondan; her şeyden sıkıldım yani.
* Ne zamandan beri böyle hissediyorsun?
- MS’ten beri. Hastalık yaptı beni böyle. Bir de çok sigara içiyorum. O da mahvediyor.
* Ne depresif girdin yahu şu röportaja! Düzelteceğim ben şimdi seni... İyi giden bir şeyden; “Serdar Ortaç Şarkıları Vol.1”den bahsedelim. Ozan Çolakoğlu ile şahane bir iş yapmışsınız...
- Gurur duydum hepsiyle. Albümde yer alan herkes çok güzel iş çıkardı. Yaşarken efsane yaptılar beni. Hoşuma gitti. Onore oldum.
* Erken miydi tribute için?
- Bence değildi. Çok şarkım var. Tam zamanıydı. Bu bir saygı albümü değil. Serdar Ortaç şarkılarını okudu insanlar.
* Hiç başkasına verip sonra kıskandığın şarkın oldu mu?
- Yok. Bende artık hiç kıskançlık yok. Eskiden vardı, artık yok.
* Nasıl törpüledin?
- Özgüven. Kimi kıskanacağım ki? Bendeki meziyetlerin olmadığı insanları kıskanmam. Anca uzun boylu basketbolcuyu kıskanırım. Bende olmayanı kıskanmalıyım.
* “Müzikte kimseyi kıskanmam” diyorsun...
- Sezen Aksu’yu kıskanırım. Üstatları, benden iyileri, büyükleri.
* Senin için öne çıkan bir şarkı var mı bu albümde?
- Demet Akalın’ın söylediği “Kaç Kere Sever İnsan” çok güzel oldu. Sürpriz, beni şaşırttı. Derya Uluğ’un okuduğu “Hadi Çal Kapımı Giderken” yeni aranjesiyle çok iyi. Bu şarkıların birçoğunu Suat Aydoğan ile yaptık. Onun ismi hiç yazılmadı. Senin sayende yazılacak. Suat Aydoğan’a şükran, teşekkür ve bir ömür dostluk borçluyum. Ben bugün burada oturuyorsam Suat’ın çok büyük katkısı vardır.