Cinsellik eğitimi alan eski Rus ajanı 'Putin hükümeti beni bunun için eğitti' deyip itiraf etti: Gizli görevdeyken...
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile aynı askeri programda eğitildiklerini iddia eden eski Rus ajanı Allia Roza, uzun yıllar boyunca devam eden görevini anlattı.
Rusya Ukrayna savaşının başlamasıyla beraber, dünya gündeminin en çok konuşulan ismi olan Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in ajanlık geçmişi oldukça merak edilir olmuştu.
Sıcak savaşla birlikte Rus Gizli İstihbaratı'nın geçmişine ve faaliyetlerine dair iddialar peş peşe gelirken İngiliz basınına konuşan eski bir Rus ajanı, açıklamalarıyla dikkat çekti.
İngiliz The Sun gazetesine konuşan, eski Sovyetler Birliği vatandaşı olan 37 yaşındaki Aliia Roza, ilk gençlik yılları boyunca Rus ajanlığı yaptığını açıkladı.
Roza, 18 yaşındayken başkent Moskova yakınlarında bulunan bir askeri okulda gizli ajanlık eğitimi aldığını söyledi.