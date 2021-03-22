Cinsel yönelimi yüzünden Simge Sağın'ın başını yaktı hapis cezası isteniyor

Kendisini şarkıcı Simge olarak tanıtıp konuşmadığını ileri süren sanık Asil Nadir A. mahkemede, “Cinsel tercihlerimden dolayı kendimi bir kadın olarak tanıttım. Kesinlikle şarkıcı Simge’yi kastetmedim. Simge ile bir tane fotoğrafımız vardı, uzun süredir bunu profil fotoğrafı olarak kullanıyordum” dedi.



