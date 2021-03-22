Cinsel yönelimi yüzünden Simge Sağın'ın başını yaktı hapis cezası isteniyor
Eskiden Simge Sağın'ın sosyal medyasını yöneten Asil Nadir A. ünlü şarkıcı gibi davranarak iş insanlarıyla cinsel içerikli mesajlaştı.
Şarkıcı Simge Sağın adına Facebook'ta sahte profil hesabı açarak, iş insanları ile cinsel içerikli yazışmalar yapan kabin memuru Asil Nadir A. hakkında 'verileri hukuka aykırı olarak verme veya ele geçirme' suçundan bir yıldan dört yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açıldı.
Kendisini şarkıcı Simge olarak tanıtıp konuşmadığını ileri süren sanık Asil Nadir A. mahkemede, “Cinsel tercihlerimden dolayı kendimi bir kadın olarak tanıttım. Kesinlikle şarkıcı Simge’yi kastetmedim. Simge ile bir tane fotoğrafımız vardı, uzun süredir bunu profil fotoğrafı olarak kullanıyordum” dedi.
Şarkıcı Simge Sağın’ın avukatı Ayşegül Mermer aracılığıyla yaptığı şikayet dilekçesi ve iddianamede yer alan bilgilere göre Asil Nadir A.’yı hâkim karşısına çıkaran süreç şöyle gelişti:
Kabin memuru Asil Nadir A., Simge Sağın kullanıyormuş gibi Facebook hesabı açtı. Şarkıcının kişisel verilerini kullanan Asil Nadir A., sayısız kişi ile yazışarak ve WhatsApp üzerinden konuşarak kendisini Simge Sağın olarak tanıttı.