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Cinsel yönelimi yüzünden Simge Sağın'ın başını yaktı hapis cezası isteniyor

Cinsel yönelimi yüzünden Simge Sağın'ın başını yaktı hapis cezası isteniyor

Eskiden Simge Sağın'ın sosyal medyasını yöneten Asil Nadir A. ünlü şarkıcı gibi davranarak iş insanlarıyla cinsel içerikli mesajlaştı.

Cinsel yönelimi yüzünden Simge Sağın'ın başını yaktı hapis cezası isteniyor

Şarkıcı Simge Sağın adına Facebook'ta sahte profil hesabı açarak, iş insanları ile cinsel içerikli yazışmalar yapan kabin memuru Asil Nadir A. hakkında 'verileri hukuka aykırı olarak verme veya ele geçirme' suçundan bir yıldan dört yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açıldı.

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Cinsel yönelimi yüzünden Simge Sağın'ın başını yaktı hapis cezası isteniyor

Kendisini şarkıcı Simge olarak tanıtıp konuşmadığını ileri süren sanık Asil Nadir A. mahkemede, “Cinsel tercihlerimden dolayı kendimi bir kadın olarak tanıttım. Kesinlikle şarkıcı Simge’yi kastetmedim. Simge ile bir tane fotoğrafımız vardı, uzun süredir bunu profil fotoğrafı olarak kullanıyordum” dedi.

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Cinsel yönelimi yüzünden Simge Sağın'ın başını yaktı hapis cezası isteniyor

Şarkıcı Simge Sağın’ın avukatı Ayşegül Mermer aracılığıyla yaptığı şikayet dilekçesi ve iddianamede yer alan bilgilere göre Asil Nadir A.’yı hâkim karşısına çıkaran süreç şöyle gelişti:

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Cinsel yönelimi yüzünden Simge Sağın'ın başını yaktı hapis cezası isteniyor

Kabin memuru Asil Nadir A., Simge Sağın kullanıyormuş gibi Facebook hesabı açtı. Şarkıcının kişisel verilerini kullanan Asil Nadir A., sayısız kişi ile yazışarak ve WhatsApp  üzerinden konuşarak kendisini Simge Sağın olarak tanıttı.

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