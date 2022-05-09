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Cinsel yönelim ve göğüs itirafıyla olay olan Hande Sarıoğlu 'sınırsızım' deyip açıkladı! Fatih Altaylı yanıtı şaşırttı

Cinsel yönelim ve göğüs itirafıyla olay olan Hande Sarıoğlu 'sınırsızım' deyip açıkladı! Fatih Altaylı yanıtı şaşırttı

Sosyal medya hesabından paylaştığı oryantal videosu nedeniyle işinden ayrılmak zorunda kalan spor spikeri Hande Sarıoğlu açıklamalarıyla yine olay oldu.

Cinsel yönelim ve göğüs itirafıyla olay olan Hande Sarıoğlu 'sınırsızım' deyip açıkladı! Fatih Altaylı yanıtı şaşırttı

Cesur paylaşımları ve açıklamalarıyla adından söz ettiren Hande Sarıoğlu Gain'de yer alan Dayı'ya konuk oldu. 

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Cinsel yönelim ve göğüs itirafıyla olay olan Hande Sarıoğlu 'sınırsızım' deyip açıkladı! Fatih Altaylı yanıtı şaşırttı

"Arkadaşlar ben bu memeleri 5 sene önce bastım parayı aldım" diyen Sarıoğlu "Kalçalarım çok geniş olduğu için memelerim eksik kalıyordu proporsiyon olarak." dedi. 

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Cinsel yönelim ve göğüs itirafıyla olay olan Hande Sarıoğlu 'sınırsızım' deyip açıkladı! Fatih Altaylı yanıtı şaşırttı

Sarıoğlu "Bir dolar bir de benim memelerim çok değerli" diyen sunucu yine olay oldu.

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Cinsel yönelim ve göğüs itirafıyla olay olan Hande Sarıoğlu 'sınırsızım' deyip açıkladı! Fatih Altaylı yanıtı şaşırttı

İddialı açıklamalarıyla ilgili konuşan Hande Sarıoğlu 'Sınırsızım' dedi.

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