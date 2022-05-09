Cinsel yönelim ve göğüs itirafıyla olay olan Hande Sarıoğlu 'sınırsızım' deyip açıkladı! Fatih Altaylı yanıtı şaşırttı
Sosyal medya hesabından paylaştığı oryantal videosu nedeniyle işinden ayrılmak zorunda kalan spor spikeri Hande Sarıoğlu açıklamalarıyla yine olay oldu.
Cesur paylaşımları ve açıklamalarıyla adından söz ettiren Hande Sarıoğlu Gain'de yer alan Dayı'ya konuk oldu.
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"Arkadaşlar ben bu memeleri 5 sene önce bastım parayı aldım" diyen Sarıoğlu "Kalçalarım çok geniş olduğu için memelerim eksik kalıyordu proporsiyon olarak." dedi.
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Sarıoğlu "Bir dolar bir de benim memelerim çok değerli" diyen sunucu yine olay oldu.
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İddialı açıklamalarıyla ilgili konuşan Hande Sarıoğlu 'Sınırsızım' dedi.
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