Cinsel yönelim itirafı... Birlikte olmak istediği kadın şarkıcıyı itiraf eden Nilperi Şahinkaya kimdir?
Ünlü oyuncu Nilperi Şahinkaya konuk olduğu programda 'cinsel yönelim' sorusuna 'birlikte olmak istediği kadın şarkıcı'nın ismi itiraf ederek yanıt verdi.
Sivri çıkışları ve cesur açıklamalarıyla adından söz ettiren başarılı oyuncu Nilperi Şahinkaya, katıldığı YouTube programında, cinsel yönelim ile ilgili bir soruya çok konuşulacak bir yanıt vererek sosyal medyanın gündemine oturdu. Şahinkaya, birlkte olmak istediği kadın şarkıcının ismini açıkladı.
Buralarda Neler Dönüyor adlı YouTube kanalına konuk olan başarılı oyuncu Nilperi Şahinkaya, cinsel yönelim sorusuna verdiği samimi cevap ile sosyal medyada dikkat çekti.
Cinsel yönelimini sorgulayıp sorgulamadığı sorulan oyuncu, verdiği cevapta bir kadın şarkıcının ismini açıklayarak, birlikte olmak istese onunla sevgili olmak isteyeceğini itiraf etti.
Güzel oyuncu "Bazen hemcinsinle de flört edersin. Bir de Dua Lipa bana çıkma teklif ederse onunla sevgili olurum" dedi.