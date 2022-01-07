Cinsel yönelim itirafı... Birlikte olmak istediği kadın şarkıcıyı itiraf eden Nilperi Şahinkaya kimdir?

Sivri çıkışları ve cesur açıklamalarıyla adından söz ettiren başarılı oyuncu Nilperi Şahinkaya, katıldığı YouTube programında, cinsel yönelim ile ilgili bir soruya çok konuşulacak bir yanıt vererek sosyal medyanın gündemine oturdu. Şahinkaya, birlkte olmak istediği kadın şarkıcının ismini açıkladı.