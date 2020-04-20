Cinsel taciz mesajlarını ifşa eden Danla Bilic isyan etti aylardır mesaj atıyormuş

Mide ameliyatı olmasıyla fit bir görüntüye kavuşan Bilic, kendisine gelen cinsel taciz mesajlarını ifşa etti. Snob Magazin'in haberine göre, 25 yaşındaki sosyal medya fenomeni, bir süredir Emre adlı bir erkekten cinsel içerikli mesajlar alıyordu.