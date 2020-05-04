'Cinsel şiddet görüyorum'... 'Hayır o bana 'seks kasetini izledim' diye şantaj yapıyor
Yönetmen Mete Sözer, "kendisine 14 yıldır pisikolojik ve cinsel şiddet uyguladığı" iddiasıyla Nilüfer Şasev Özbek hakkında dava açtı. Mahkeme, Özbek'e 3 ay yasak koydu... Özbek de "Eski sevgilince seks kasetini izledim" diye beni tehdit edip şantaj yapıyor" diye dava açıp Sözer hakkında 4 ay tedbir kararı aldırdı.
Mete Sözer, 14 yıldır kendisine psikolojik ve cinsel şiddet uyguladığı iddiasıyla Nilüfer Şasev Özbek hakkında, "cinsel ve psikolojik şiddete uğradığı" gerekçesiyle 3 aylık tedbir kararı aldırdı. Bunun üzerine Nilüfer Şasev Özbek de mahkemeye başvurarak Mete Sözer'in "Eski sevgilinle seks kasedini izledim" diyerek kendisine şantaj yaptığını öne sürdü. Mahkeme, yönetmen Mete Sözer hakkında 4 ay tedbir kararı verdi. İşte Sözer ile Özbek arasındaki davada son durum...
Yönetmen Mete Sözer, Nilüfer Şasev Özbek’in 14 yıldır kendisini rahatsız ettiğini, birçok iletişim araçlarıyla taciz boyutunda içerikler paylaştığını gerekçe göstererek, İstanbul Aile Mahkemesi’ne başvurdu. Dilekçede şöyle denildi: “Mete Sözer, engelledikçe Nilüfer Şasev Özbek paylaşımlarının dozunu artırmış, kendisine ait olmayan numaralar üzerinden ya da sahte hesaplar açarak eylemlerine devam etmiştir."
"Sözer, bu eylemlerine son vermesi için davalıya ihtarname göndermiştir. Taraflar 30 gün boyunca söz konusu eylemlerin durdurulması ve bu süreci uzlaşarak sonlandıracakları yönünde anlaşmışlardır. Ancak Özbek süre dolduktan sonra eylemlerine devam etmiştir.”
Ruh sağlığı zarar gördü
Yönetmen Sözer’in avukatı, “Davalının eylemlerinden dolayı Sözer’in sosyal hayatı ve ruh sağlığı ciddi bir şekilde zarar görmektedir. Özbek eylemlerinden vazgeçmemektedir” dedi.