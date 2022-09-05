Cinsel organını beğenmediği için yaptırdı! İngiliz model ölümden döndü böyle dedi

İngiliz model, cinsel organına beğenmediği için estetik (labioplasti) yaptırdı. Operasyon sonrası İngiliz model enfeksiyon kapmasıyla yoğun bakıma düştü. Doktorlar sayesinde hayatta kalan İngiliz modelin ilk sözü 'pişman değilim' oldu.

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İngiltere'de yaşayan 21 yaşındaki Dellie Isla isimli model, cinsel organının görünüşünden rahatsız oldu. Bu nedenle hastanenin yolunu tutan model, estetik operasyon geçirdi. Ameliyat kendisine 6 bin sterline (yaklaşık 126 bin TL'ye) patladı.

Ameliyat sonrası döndüğü evinde fenalaşan Dellie baygınlık geçirerek yere yığıldı. Ambulansla apar topar hastaneye kaldırılan modelin, enfeksiyon kaptığı belirlendi.

"Daha kaliteli..."

Bu nedenle birkaç kez daha bıçak altına yatan Dellie, 10 gün boyunca yoğun bakımda tedavi gördü. Adeta ölümden dönen Dellie, ameliyatı sonrasında "Pişman değilim" ifadelerini kullandı. Yaşadıklarına rağmen cinsel yaşamının çok daha kaliteli hale geldiğini anlatan model, pişmanlık duymadığını vurguladı.

Yaşadığı sürecin sancılı geçtiğini açıklayan Dellie, doktorlar sayesinde hayatta kaldığını anlattı.