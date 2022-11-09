Cinsel organı küçülten yiyeceklerin tam listesi! Dünya bu araştırmayı konuşuyor
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ABD'de yapılan bir araştırma tartışmalara neden oldu. Ürolog Dr. Rena Malik öncülüğünde gerçekleştirilen araştırma sonucunda hangi yiyeceklerin cinsel organı küçülttüğüne dair bir liste yayınlandı.
Dr. Rena Malik öncülüğünde gerçekleştirilen çalışmanın sonuçları, Journal of Urology'de yayınlandı. Araştırma sonuçları, tartışmaları da beraberinde getirdi.
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Araştırma kapsamında Dr. Rena Malik ve ekibi, cinsel organı küçülten yiyecekleri listeledi. Söz konusu listede şu besinler yer aldı:
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Alkol
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Soda
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