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Cinsel organı küçülten yiyeceklerin tam listesi! Dünya bu araştırmayı konuşuyor

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Cinsel organı küçülten yiyeceklerin tam listesi! Dünya bu araştırmayı konuşuyor

ABD'de yapılan bir araştırma tartışmalara neden oldu. Ürolog Dr. Rena Malik öncülüğünde gerçekleştirilen araştırma sonucunda hangi yiyeceklerin cinsel organı küçülttüğüne dair bir liste yayınlandı.

Cinsel organı küçülten yiyeceklerin tam listesi! Dünya bu araştırmayı konuşuyor

Dr. Rena Malik öncülüğünde gerçekleştirilen  çalışmanın sonuçları, Journal of Urology'de yayınlandı. Araştırma sonuçları, tartışmaları da beraberinde getirdi.

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Cinsel organı küçülten yiyeceklerin tam listesi! Dünya bu araştırmayı konuşuyor

Araştırma kapsamında Dr. Rena Malik ve ekibi, cinsel organı küçülten yiyecekleri listeledi. Söz konusu listede şu besinler yer aldı: 

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Cinsel organı küçülten yiyeceklerin tam listesi! Dünya bu araştırmayı konuşuyor

Alkol

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Cinsel organı küçülten yiyeceklerin tam listesi! Dünya bu araştırmayı konuşuyor

Soda

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