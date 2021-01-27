Cinsel organı gözükmüştü! Nusret Gökçe'nin mahrem anları başına iş açtı
Sosyal medya hesabından paylaştıklarıyla magazin gündeminden düşmeyen Nusret Gökçe'ye o görüntüler başına iş açtı.
Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından 19 ünlü Türk şeften biri seçilen Nusret Gökçe sosyal medyayı ikiye bölmüştü. Sosyal medyada milyonlarca takipçisi bulunan Nusret'in geçmişte paylaştığı bir video başını yaktı.
Nusret, geçtiğimiz aylarda hayalini gerçekleştirerek Maçka'da restoranı olan bir oteli satın almıştı.
Satın aldığı otelde keyif yaptığı anları 33 milyon takipçisi buşunan sosyal medya hesabından paylaşan Nusret, videodaki atladığı bir nokta olay olmuştu.
Dış çekim ile başlayan videoda oteline giriş yapan Nusret'in keyif yaptığı anlar kameraya yansımıştı. Küvet keyfi yapan Nusret'in videosu sosyal medyada damga vurmuştu.