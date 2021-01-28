Cinsel organı görününce Nusret Gökçe'nin başı derde girdi!

Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından 19 ünlü Türk şeften biri seçilen Nusret Gökçe sosyal medyayı ikiye bölmüştü. Sosyal medyada milyonlarca takipçisi bulunan Nusret'in geçmişte paylaştığı bir video başını yaktı.