Cinsel organ mesajı hatırlatan takipçisine sert tepki Didem Soydan çıldırdı

NASA ekibine kabul edilen Betül Kaçar, twitter hesabından; Güzel bir haber. Kelimelere dökmekte zorlanıyorum, ama şöyle. Evrende yaşamın izlerini araştırmak icin oluşturulan yeni bir NASA ekibine kabul edilmişim. Bu seneye ufak bir sağlık sorunu ile başladım. Bu gelişme ilaç gibi geldi." ifadelerini kullandı.