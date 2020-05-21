Cinsel organ krizi sonrası Selin Ciğerci 'amcası' yorumuna çıldırdı

Seneler önce cinsiyet değiştirme operasyonu geçirmesi nedeniyle çocuk sahibi olma imkanı olmayan Selin Ciğerci, çocuk sahibi olmak istediğini her fırsatta dile getiriyor. Çocukları çok sevdiği her halinden belli olan Ciğerci, erkek kardeşinin bebeğiyle çekildiği pozunu paylaştı.