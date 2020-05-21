Cinsel organ krizi sonrası Selin Ciğerci 'amcası' yorumuna çıldırdı
Ameliyatla kadın olan Selin Ciğerci, canlı yayınındaki cinsel organ rezaletinin ardından sıkıntılı günler geçiriyor. Yeğeniyle paylaştığı fotoğrafa gelen yorumlara sert çıktı.
Sosyal medya fenomenliğinden iş insanı olma yolunda emin adımlarla ilerleyen Selin Ciğerci, sosyal medya paylaşımlarından vazgeçemiyor. Instagram'da geçtiğimiz hafta canlı yayın kazası yaşayan Ciğerci, son olarak ise yeğeniyle bir fotoğrafını paylaştı.
Seneler önce cinsiyet değiştirme operasyonu geçirmesi nedeniyle çocuk sahibi olma imkanı olmayan Selin Ciğerci, çocuk sahibi olmak istediğini her fırsatta dile getiriyor. Çocukları çok sevdiği her halinden belli olan Ciğerci, erkek kardeşinin bebeğiyle çekildiği pozunu paylaştı.
Selin Ciğerci, yeğeni ile olan fotoğrafını "Halasının gülü bülbülü geldi" notuyla Instagram'dan paylaştı. Zaman zaman cinsiyet değiştirme operasyonu geçirmesi nedeniyle olumsuz yorumlara maruz kalan Ciğerci'ye bir takipçisi ise "Amcası diyecektin herhalde" yorumunu yaptı.
Ciğerci, takipçisinin yorumunu Instagram hesabından paylaşarak şu sözlerle sert tepki gösterdi:
"Yeğenimle foto paylaşırım, bunları yazarsınız bir de yeni evlenmişsiniz evlatlarınız olacak. Bana 'anne ol çocuk evlat edin' diyen güzel yürekli hanımefendilere sesleniyorum:''