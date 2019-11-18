Cinsel mesajları ifşa olmuştu Gönül Yazar 'muhafazakarım' deyip Rüzgar Mağden'den ayrıldı

Bu konularda muhafazakarım: "Biz nasıl yüz yüze bakacağız... O bakıyor da ben? Çok zor Bütün güzel hislerim uçtu gitti. Ah! Ben utanıyorum. Kadınlar sanal ama cinsel yazılar doğru. Çünkü sahi sanmış bu beyefendi. Ama eski bile olsa cinsel içerikli yazı ve konuşma bana göre değil. Ben modern ama bir yanım da muhafazakar yani bu konularda."