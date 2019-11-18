Cinsel mesajları ifşa olmuştu Gönül Yazar 'muhafazakarım' deyip Rüzgar Mağden'den ayrıldı
Kendisinden 32 yaş küçük olan Rüzgar Mağden ile birlikteliğine son verme kararı alan Gönül Yazar, ayrılığın nedenini 'cinsel içerikli mesajlar' olarak gösterdi.
Geçtiğimiz günlerde Gönül Yazar'ın sevgilisi Rüzgar Mağden'in ruh hastası olduğu söylenmiş ve bir kadına cinsel içerikli mesajlar attığı iddia edilmişti. Olaydan sonra Rüzgar Mağden bu söylentileri yalanlasa da, Gönül Yazar sevgilisinin gözünün yaşına bakmadı.
Bugün Kanal D 2. Sayfa canlı yayınına bağlanan Gönül Yazar, ilişkilerini bitirdiklerini duyurdu. Yazar, "Sinek küçük mide bulandırır. Ben hep arkasında durdum, geçmiş gitmiş sanal da olsa o cinsel lafları nasıl edebildi." diyerek şu ifadelere yer verdi:
Bu konularda muhafazakarım: "Biz nasıl yüz yüze bakacağız... O bakıyor da ben? Çok zor Bütün güzel hislerim uçtu gitti. Ah! Ben utanıyorum. Kadınlar sanal ama cinsel yazılar doğru. Çünkü sahi sanmış bu beyefendi. Ama eski bile olsa cinsel içerikli yazı ve konuşma bana göre değil. Ben modern ama bir yanım da muhafazakar yani bu konularda."
Yüzüne bakamadım: "Beni anlaması lazım yüzüne ve gözlerine bakamadım çok üzgünüm ayrılamayız sanıyordum her şeye rağmen ama soğukluk girdi bir kere bütün sihir bozuldu. ‘Bekar bir erkektim geçmişte’ diyor. Geçmiş de olsa cinsel konuşmak çok banal. öyle belden aşağı nasıl olur ya. İnsan utanır şaştım kaldım..."