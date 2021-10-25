Cinsel istismar, işkence skandalı! İlk kez konuştu: Mide bulandıran görüntüler
Rusya'da mahkumların birbirine cinsel istismarda bulunup işkence ettiği görüntüleri hapishane dışına çıkarıp dünyaya servis eden Rusya'nın "Edward Snowden'ı" olarak bilinen Sergei Savelyev ilk kez konuştu.
Rus cezaevlerinde sistematik olarak uygulanan şiddet ve cinsel istismar vakalarının görüntülerinin internete düşmesi geçtiğimiz ay Rusya gündemine bomba gibi düşmüş ülkenin birçok bölgesinde resmi soruşturma başlatılmıştı.
40 gigabaytlık "gizli video arşivi"ni internette yayınlayan ve Rusya'nın "Edward Snowden'ı" olarak bilinen Sergei Savelyev Hapishane sisteminden aldığı intikamı ilk kez anlattı.
Savelyev, Rusya'da kötü şöhretiyle bilinen Saratov Hapishanesi'nde bilgisayar sistem sorumlusu olarak atandığında uyuşturucu kaçakçılığından yedi yıl hapis cezası çekiyordu.
Koğuştaki ikinci gününde, bir hapishane yetkilisi yanına gelip BT sistemlerini çalıştırmaya yardımcı olacak bilgisayar becerilerine sahip olup olmadığını sordu.