BIST 1.484
DOLAR 9,66
EURO 11,21
ALTIN 560,39

Cinsel istismar, işkence skandalı! İlk kez konuştu: Mide bulandıran görüntüler

Cinsel istismar, işkence skandalı! İlk kez konuştu: Mide bulandıran görüntüler

Rusya'da mahkumların birbirine cinsel istismarda bulunup işkence ettiği görüntüleri hapishane dışına çıkarıp dünyaya servis eden Rusya'nın "Edward Snowden'ı" olarak bilinen Sergei Savelyev ilk kez konuştu.

Cinsel istismar, işkence skandalı! İlk kez konuştu: Mide bulandıran görüntüler

Rus cezaevlerinde sistematik olarak uygulanan şiddet ve cinsel istismar vakalarının görüntülerinin internete düşmesi geçtiğimiz ay Rusya gündemine bomba gibi düşmüş ülkenin birçok bölgesinde resmi  soruşturma başlatılmıştı.

113
Cinsel istismar, işkence skandalı! İlk kez konuştu: Mide bulandıran görüntüler

40 gigabaytlık "gizli video arşivi"ni internette yayınlayan ve Rusya'nın "Edward Snowden'ı" olarak bilinen Sergei Savelyev Hapishane sisteminden aldığı intikamı ilk kez anlattı.

213
Cinsel istismar, işkence skandalı! İlk kez konuştu: Mide bulandıran görüntüler

Savelyev, Rusya'da kötü şöhretiyle bilinen Saratov Hapishanesi'nde bilgisayar sistem sorumlusu olarak atandığında uyuşturucu kaçakçılığından yedi yıl hapis cezası çekiyordu.

313
Cinsel istismar, işkence skandalı! İlk kez konuştu: Mide bulandıran görüntüler

Koğuştaki ikinci gününde, bir hapishane yetkilisi yanına gelip BT sistemlerini çalıştırmaya yardımcı olacak bilgisayar becerilerine sahip olup olmadığını sordu. 

413