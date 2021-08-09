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Cinsel ilişkiye girdi duşta vahşice öldürdü! Müstehcen pozları ortaya çıktı

Cinsel ilişkiye girdi duşta vahşice öldürdü! Müstehcen pozları ortaya çıktı

ABD'de bir küsüp bir barıştığı sevgilisini vahşice öldüren kadının, cinayetten önce müstehcen fotoğraflar çektiği ortaya çıktı.

Cinsel ilişkiye girdi duşta vahşice öldürdü! Müstehcen pozları ortaya çıktı

ABD'de Jodi Arias'ın, sevgilisi Travis Alexander'ı duşta bıçaklayarak vahşice şekilde öldürdü. Alexander'ın vücudunda 27'den fazla bıçak yarası bulundu.

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Cinsel ilişkiye girdi duşta vahşice öldürdü! Müstehcen pozları ortaya çıktı

Katil Jodi Arias'ın Travis Alexander'a korkunç saldırısı bittiğinde, Alexander'ın cansız bedeni duşta yerde yığılmış halde yatıyordu. 

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Cinsel ilişkiye girdi duşta vahşice öldürdü! Müstehcen pozları ortaya çıktı

Boğazı kulaktan kulağa derinden kesilmişti ve kafasında kurşun yarası vardı.

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Cinsel ilişkiye girdi duşta vahşice öldürdü! Müstehcen pozları ortaya çıktı

Bu olaydan saatler önce, çift son bir kez cinsel ilişkiye girdi ve birbirlerinin müstehcen fotoğraflarını çekti.

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