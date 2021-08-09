Cinsel ilişkiye girdi duşta vahşice öldürdü! Müstehcen pozları ortaya çıktı
ABD'de bir küsüp bir barıştığı sevgilisini vahşice öldüren kadının, cinayetten önce müstehcen fotoğraflar çektiği ortaya çıktı.
ABD'de Jodi Arias'ın, sevgilisi Travis Alexander'ı duşta bıçaklayarak vahşice şekilde öldürdü. Alexander'ın vücudunda 27'den fazla bıçak yarası bulundu.
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Katil Jodi Arias'ın Travis Alexander'a korkunç saldırısı bittiğinde, Alexander'ın cansız bedeni duşta yerde yığılmış halde yatıyordu.
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Boğazı kulaktan kulağa derinden kesilmişti ve kafasında kurşun yarası vardı.
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Bu olaydan saatler önce, çift son bir kez cinsel ilişkiye girdi ve birbirlerinin müstehcen fotoğraflarını çekti.
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