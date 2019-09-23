Cinsel ilişki tarikatından kaçan oyuncudan skandal itiraf! Sırayla ilişkiye giriliyormuş
Nxivm olarak bilinen cinsel ilişki tarikatının mahkemesi aylardır devam ederken o tarikattan kaçan Kanadalı oyuncu Sarah Edmondson'un anlattıkları bir anda dünyanın gündemine oturdu.
20 yıl boyunca içinde bulunduğu cinsel ilişki tarikatı Nxivm'den nasıl kaçtığını Amerika'nın en ünlü gazetelerinden New York Times'a anlatan 42 yaşındaki Sarah Edmondson, tarikata ilk olarak kişisel gelişim grubu zannederek dahil olduğunu açıkladı.
Film yapımcısı Mark Vicente'in, güzel oyuncuya bu topluluğun bir kişisel gelişim grubu olduğunu söylemesiyle gruba dahil olduğunu belirten Edmondson, tarikata girdikten sonra korkunç gerçekle karşılaştığını anlattı.
Tarikat kurucu üyelerinin sağ kolu olmuş: O dönem kariyerinde yükselmek isteyen Edmondson, 10 yılı aşkın bir süre tarikatta kaldığını söyledi. Öyle ki, tarikatın kurucu üyeleri Keith Reinere ve Nancy Salzman'ın sağ kolu bile oldu.
Orada evlenip çocuk sahibi olmuş: Edmondson, o dönem tarikatı "Dünyayı değiştirmek isteyen hümanist insanlarla dolu" bir topluluk olarak biliyormuş. Bu nedenle yine tarikattan tanıştığı biriyle evlenmiş ve çocuk sahibi olmuş.