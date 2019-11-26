Cinsel içerikli paylaşım yapan Ömür Gedik'e sevgilisi Ferhat Göçer'den 'Et'li cevap
Ferhat Göçer, sevgilisi Ömür Gedik'in 'et yemek' üzerine yaptığı cinsel içerikli paylaşımına katıldığı bir programda cevap verdi.
Gazetecilikten şarkıcılığa geçen Ömür Gedik, geçtiğimiz günlerde sosyal medya hesabı Twitter'dan yaptığı bir paylaşımla ağızları açık bırakmış, günlerce konuşulmuştu. Gedik'in dikkatleri üzerine çekmek için yaptığını söylediği cinsel içerikli paylaşıma uzun yıllardır birlikte olduğu sevgilisi Ferhat Göçer'den yanıt geldi.
Ferhat göçer, katıldığı bir programda konu hakkında kendi tercihini açıkladı. Sunucunun "Et yer misin?" sorusunun üzerine kendisini tutamayarak kahkaha atan Ferhat Göçer, şunları söyledi:
-"Etçi bir insanım. Et olmayan yemeğe yemek demem. Masamda et olmazsa o masa olmaz"
Ömür Gedik'in sevgilisi Ferhat Göçer'in bu sözlerine ne diyeceği ise merak konusu oldu.
Peki, ne olmuştu?
Şarkıcı ve hayvan hakları aktivisti Ömür Gedik, geçtiğimiz hafta Twitter ve Instagram hesaplarından "Geceye mesajım seks diyorum" yazarak muz fotoğrafı paylaştı.