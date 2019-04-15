Cinsel görüntülerle şantaja uğramıştı! Onur Büyüktopçu bakın nerede görüntülendi
Tv8'de yayınlanan Yemekteyiz programının sevilen sunucusu Onur Büyüktopçu, arkadaşı tarafından uğradığı şantajın ardından bir dizi setinde görüntülendi.
Adını bir dönem Star TV'de yayınlanan Kiralık Aşk dizisiyle duyuran ve ardından Yemekteyiz programında yaptığı jürilikle geniş bir hayran kitlesi kazanan Onur Büyüktopçu, arkadaşı tarafından maruz kaldığı cinsel içerikli şantajdan sonra yeniden gündeme geldi. Büyüktopçu, önümüzdeki haftalarda final yapacak olan Jet Sosyete setinde görüntülendi.
2 bölüm sonra ekranlara veda edecek olan Jet Sosyete dizisinde Onur Büyüktopçu sürprizi yaşanacak. Oyuncuların çektiği bir fotoğrafta görünen ünlü isim, önümüzdeki bölümde Jet Sosyete dizisine konuk oyuncu olarak katılacak.
Büyüktopçu, geçtiğimiz günlerde arkadaşı tarafından şantaja uğradığını doğrulamış ve 50 bin TL'sini kaptırmıştı. Sevilen ismin hayranları bu olayın ardından kendisine destek mesajları yağdırırken, Büyüktopçu'nun Jet Sosyete'ye konuk olarak katılması da ayrı bir heyecan yarattı.
Peki ekranların sevilen yüzü haline gelen Onur Büyüktopçu kimdir?
Onur Büyüktopçu 24 Nisan 1982’de İstanbul’da doğdu. Türk oyuncu, cast direktörü ve menajerlik yapmıştır. Kiralık Aşk, Memleket Hikayeleri ve Hürmüz Gelin gibi yapımlarda rol aldı.