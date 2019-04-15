Cinsel görüntülerle şantaja uğramıştı! Onur Büyüktopçu bakın nerede görüntülendi

Büyüktopçu, geçtiğimiz günlerde arkadaşı tarafından şantaja uğradığını doğrulamış ve 50 bin TL'sini kaptırmıştı. Sevilen ismin hayranları bu olayın ardından kendisine destek mesajları yağdırırken, Büyüktopçu'nun Jet Sosyete'ye konuk olarak katılması da ayrı bir heyecan yarattı.