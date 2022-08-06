Cinsel birliktelik yaşarsan ücretin artar! 18 yaş altı çocuklara korkunç pavyon tuzağı!

MUĞLA'da Zehra Bayır’ın öldürülmesinin ardından, 18 yaşın altındaki kız çocukların da kandırılarak pavyonlarda çalıştırıldığı iddiaları gündeme geldi. Milliyet'ten Çiğdem Yılmaz bu iddiayı araştırdı, çarpıcı ayrıntılar ortaya çıktı.

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Konya’dan 3 ay önce Muğla Milas’a çalışmaya gelen 18 yaşındaki Zehra Bayır, iddiaya göre kardeşinin tedavi masraflarını karşılayabilmek için bir işletmede (pavyonda) çalışmaya başladı.

İddiaya göre işletme sahipleri, Bayır’a toplu ödeme yapacaklarını söyleyerek bu süre içinde ödeme yapmadı. Kardeşinin tedavisi için Konya’ya gideceğini ve yaklaşık 50 bin liralık alacağının olduğunu söyleyen Bayır ile işletme sahipleri tartıştı. İşyeri sahipleri, Bayır’ın başına sert bir cisimle vurdu ardından işletmenin bahçesindeki havuza attı.

3 kişi tutuklandı

Soruşturmada gözaltına alınan 7 kişiden 3’ü tutuklandı. Henüz 18 yaşında bir pavyonda çalışan ve katledilen Bayır’ın ölümünün ardından sosyal medyada, 18 yaşının altındaki kız çocukların kafe görünümlü pavyonlarda çalıştırıldığı öne sürüldü.

Milliyet'ten Çiğdem Yılmaz 'ın konsomatris ilanlarına yönelik yaptığı araştırmada insanlıktan utandıran detaylara ulaşıldı.

İlanların hemen hepsinde yaş sınırı 18 ile 30 arasında belirlense de, muhabirin yaşının18’den küçük olduğunu söylemesine rağmen işletme sahibi bunun sorun olmayacağını dile getirdi.

"Müstehcen yorumlar yaptı"

Konsomatris ilanlarından sadece bir işletme 18 yaşından küçük olmanın sorun olacağını belirtti.

Çiğdem Yılmaz'ın haberindeki ayrıntılar şu şekilde:

Aradığımız ilk iş ilanında 24 yaşında oluğumu ve 17 yaşında da bir kuzenim olduğunu belirttim. Kuzenimle birlikte çalışmak istediğimi herhangi bir sorun olup olmadığını sorduğumda da, bir sorun olmayacağını sadece ikimizin fotoğrafını görmek istediğini söyledi. Konaklamanın, yeme, içmenin kendilerine ait olduğunu herhangi bir masrafımın olmayacağını ve günlük, minimum 1200 TL kazanacağımızı belirtti.

İki türlü pavyon hayatının olduğunu söyleyen şahıs birinde cinsel birlikteliğin de olduğunu ve müşterilerle cinsel birliktelik yaşamamız durumunda ücretin artacağını aktardı. Şahıs ile önce telefonla sonra da WhatsApp üzerinden mesajlaşarak iletişimi sürdürdük.

WhatsApp’ta yazdığı bazı mesajları kısa bir süre sonra hemen sildi. Sildiği mesajlarda ise, 18 yaşından küçük birinin çalışmasında bir sıkıntı olmayacağını söyleyip, daha önce cinsel birliktelik yaşayıp yaşamadığını sorup, gönderdiğimiz fotoğraflar hakkında müstehcen yorumlar yaptı. Mesajları neden sildiğini sorduğumuzda da aldığımız yanıt, ‘İş hayatımız var bizim. Nedenini bir ara söylerim sana’ oldu.

Aradığımız başka bir ilandaki numarayla aramızda geçen konuşmayı da olduğu gibi aktarıyorum:

Muhabir: Merhaba iş ilanı için aramıştım, doğru mu aradım acaba?

Karşıdaki şahıs: Doğrudur.

Muhabir: Bursa’da yaşıyorum, şehir fark ediyor mu?

Karşıdaki şahıs: Çalışma yerimiz Ankara, konsluk yapacaksınız.

Muhabir: Ücretleriniz ne kadar, bir de ödemeleriniz günlük mü aylık mı?Karşıdaki şahıs: Yeme içme konaklama mekana ait, hiç masrafınız yok. İlk defa çalışacaksanız 1000 TL sabit ile başlatıyoruz. Deneyim ve tecrübe kazandıkça bu fiyat yükselecek.

Muhabir: Ben 17 yaşındayım kasımda 18 olacağım. Bir sıkıntı olmaz herhalde?

Karşıdaki şahıs: Hayır olmaz, sadece bizde, görsellik ve fizik önemli, tek şartımız önemli.

Adının Gökhan olduğunu söyleyen başka bir şahısla aramızda geçen konuşma ise söyle:

Muhabir: Merhaba ben Aslı iş ilanı için aramıştım.

Gökhan: Tecrübeniz var mı?

Muhabir: Hayır sadece bir hafta kadar Bursa’da bir arkadaşımın yanında çalıştım. Çok kısa bir süreydi.

Muhabir: Ücretleriniz ne kadar.

Gökhan: Kadının, görselliğine göre değişir. Boyu, posu, yaptığı işe aldığı ödeme de farklı olur. 1000 TL alan da var 1500 TL alan da.

Muhabir: Ben İstanbul’da yaşıyorum. Numaranızı bir arkadaşım iletti İstanbul’dasınız değil mi?

Gökhan: Ben İstanbul’da değilim ofis orada, ben Türkiye geneli çalışıyorum. Ama konaklama, yeme içme mekanım yok İstanbul’da. Fotoğraflarınızı atın size yardımcı olayım, fotoğraflarınızı atmadan bir şey yapamam şimdi.