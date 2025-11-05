Çinliler uzayda boyut atladı taykonotlar ızgara et ve tavuk pişirdi

Çin'in Dünya yörüngesinde kurduğu Tiengong Uzay İstasyonu'na gönderdiği taykonot ekibi, istasyona kurulan fırın sayesinde uzayda ilk kez ızgara et ve tavuk pişirdi.

Global Times gazetesinin haberine göre, Çin Astronot Merkezi, uzaya gönderilen taykonot ekibinin yörüngede yemek yaptığı görüntüleri paylaştı.

Görüntülerde, Şıncou-20 ve Şıncou-21 uzay mekiklerinin taşıdığı taykonotların Tiengong Uzay İstasyonu'na kurulan fırınla yörüngede ilk kez tavuk kanadı ve et pişirdiği anlar yer aldı.

Çin Uzay İstasyonu yetkilileri, fırının taykonotların yörüngedeki yaşam kalitesini artırmak amacıyla geliştirildiğini ve dumansız pişirme özelliği sayesinde uzay istasyonu standartlarına uygun şekilde çalıştığını ifade etti.

Yörüngedeki yiyecek çeşitliliğinin 190'ın üstüne çıkarıldığını belirten yetkililer, artık taze sebze, kek ve et gibi ürünlerin de pişirilebildiğini kaydetti.

Sosyal medyada da yankı uyandıran görüntüleri izleyen kullanıcılar, "uzay yemeklerindeki bu gelişmenin, ülkenin uzay çalışmalarındaki ilerlemesini yansıttığı" yorumunu yaptı.