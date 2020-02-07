SAĞLIK

Çinliler koronavirüs hastalarını kafesle taşıyor

Çin'de yetkililerin koronavirüs bulaşan bir hastayı karantina bölgesine bir kamyonetin kasasındaki kafesle götürmesi, cep telefonu kameralarına yansıdı.

Çin'den tüm dünyaya yayılan ve her geçen gün ölü sayısının artmasına neden olan koronavirüs salgınını önlemek için, Çinli yetkililer yeni önlemler almaya devam ediyor.

Bu kapsamda, virüs bulaşan insanları karantina bölgesine nakletmek için kullanılan bir yöntem, çevredeki bir Çinli tarafından görüntülenip sosyal medyada paylaşıldı.

Hastaları kafeslerle taşıyorlar

Görüntülerde virüs şüphelisi kadın, bir yakınıyla sarılarak vedalaştıktan sonra eşyalarıyla birlikte kamyonetin kasasındaki kafese bindiriliyor. Kafese bindirilen kadının çığlıkları ise insanın kanını donduracak cinsten.

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