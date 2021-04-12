Çinli uzmanın aşı sözleri olay oldu! Çin aşısı Sinovac yetmez mRNA aşısı olun

ÇİN Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezi başkanının aşı açıklaması gündeme oturdu. Çinli yetkili inaktif Sinovac aşısı yetmez mRNA aşısı da olun dedi.

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Çin Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezleri Başkanı Gao Fu, Çin'de üretilen aşıların koruyuculuk oranının yüksek olmadığını söyledi. Bu Çinli üst düzey bir yetkilinin kamuoyu önünde Çin'in aşılarının düşük koruyuculuk oranları hakkında yaptığı ilk açıklama oldu.

Sinovac yetmez mRNA aşısı da olun : BBC Türkçe'de yer alan habere göre uzmanın açıklaması Çin gazetesi South China Morning Post'da yer aldı. Gazeteye konuşan Çinli aşı uzmanı Tao Lina, Sinovac'ınki gibi inaktif virüs yöntemiyle iki doz aşı olanlara, tek bir doz da mRNA aşısı yapılması gerektiğini söyledi. Fu, inaktif aşıların koruyuculuk oranının yüksek olmadığını, bu yüzden farklı teknolojilerle üretilen aşıları birbirleriyle karıştırmak gibi seçenekler üzerine durduklarını duyurdu.

Çin'in Chengdu kentinde dün bir konferansta konuşan Fu, aşı üretim süreçlerindeki dozaj ve aşılar arası süre gibi değişkenler üzerinde oynamanın da sorunun çözümüne katkı sunabileceğini söyledi.

Çin'de bugüne kadar geliştirilen aşılardan dördü onaylandı.

Fu, yıl sonuna kadar üç milyar doz aşı üretmeyi hedeflediklerini söyledi.

Sinovac ve Sinopharm, ellerindeki aşılara dair verileri Dünya Sağlık Örgütü'ne iletti. Örgüt'ün Nisan ayında bu aşılara kullanım onayı verip vermemeyi değerlendirmesi bekleniyor.

Türkiye'de hangi aşı yapılıyor?

Türkiye'deki aşılamanın büyük kısmı, Çin'den gelen Sinovac aşısıyla yapılıyor. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Mayıs'ta Çin'den 100 milyon doz Sinovac aşısının getirilerek Türkiye'de şişelenip 50 milyon kişiye yapılacağını söylemişti. Sinovac'ın yanı sıra başka ülkelerin satın aldığı Sinopharm aşısı da Çin'de üretiliyor. Geleneksel yöntemlerle üretilen bu iki aşı da Pfizer ve Moderna'nın aşılarından daha az koruyuculuk sağlıyor.

Fakat daha yüksek sıcaklıklarda nakledilebilmek gibi bir avantajları da var.



