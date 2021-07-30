Çinli ekip Zonguldak'ta yaptı 3 buçuk yıl sürdü! Bir saatte 500 ton kömür üretme kapasitesi
ZONGULDAK'ta Çinli ekibin 2017 yılında çalışmalarına başladığı kuyu derinleştirme işi tamamlandı. 3,5 yıl süren çalışma sonrası bir saatte 500 ton kömür üretme kapasitesine ulaşıldı.
Çinli China Coal No 3 şirketi, Türkiye Taşkömürü Kurumu Karadon 1 Nolu kuyunun derinleştirme ve ihraç kulesi yapımı için 2017 yılında çalışmalarına başladı. Proje Müdürlüğü’nü Qi Kun’un yaptığı çalışmalar pandemi sürecinde bile devam etti.
Derinliği 780 metreye kadar ulaşan kuyuda su barajı çalışmalarının yanı sıra ihraç kulesi inşaatını da tamamlayan Çinli ekip, 2020 yılında dünyayı etkisi altına alan salgın sürecinde de çalışmalarını sürdürdü.
Koronaya yakalanmadılar
Salgın dolayısıyla Türkiye ile Çin arasındaki uçuşların durdurulması üzerine uzunca bir süre aileleriyle de buluşamayan Çinli ekip için firma yetkilileri psikolojik destek gördü. Yeni tip koronavirüsten etkilenmemek için sıkı tedbirler alan Çinli ekip, tedbirler sayesinde korona virüse de yakalanmadı.
360 metre derinleşti
Proje Müdürü Qi Kun, 13 yıl ard arda üstün başarı elde eden firmalarının Türkiye’de de çalışmalarını sürdürdüğünü aktardı. 2021 Haziran ayı itibariyle çalışmaları bitirdiklerini ifade eden Kun, eksi 420 kotundan eksi 780 kotuna inerek toplam 360 metrelik kuyu derinleştirme çalışmaları yaptıklarını ifade etti.