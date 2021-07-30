Çinli ekip Zonguldak'ta yaptı 3 buçuk yıl sürdü! Bir saatte 500 ton kömür üretme kapasitesi

Koronaya yakalanmadılar

Salgın dolayısıyla Türkiye ile Çin arasındaki uçuşların durdurulması üzerine uzunca bir süre aileleriyle de buluşamayan Çinli ekip için firma yetkilileri psikolojik destek gördü. Yeni tip koronavirüsten etkilenmemek için sıkı tedbirler alan Çinli ekip, tedbirler sayesinde korona virüse de yakalanmadı.