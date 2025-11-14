Çin'li e-ticaret devlerine Avrupa Birliği'nden ağır darbe

Avrupa Birliği (AB) Konseyi, e-ticaret yoluyla birlik dışından gelen düşük değerli ürünlere uygulanan gümrük vergisi muafiyetini kaldırma kararı aldı.

Avrupa Birliği (AB) Konseyi, üye ülkelerin maliye bakanlarının Brüksel'de gerçekleştirdiği toplantının ardından, e-ticaret yoluyla birlik dışından gelen küçük değerli paketlere yönelik önemli bir kararı duyurdu. AB, 150 avronun altındaki ürünler için uygulanan gümrük vergisi muafiyetini kaldırma konusunda anlaştı.

Konseye göre, mevcut uygulama Avrupa'daki satıcılar aleyhine haksız rekabete yol açarken, artan küçük parsel akışı çevresel endişeleri de beraberinde getiriyor. Yapılan açıklamada, "AB ülkelerinin maliye bakanları uzun vadeli bir önlem olarak değeri 150 avronun altındaki malların gümrük vergisi ödenmeden AB'ye girmesine izin veren kuralı kaldırma konusunda anlaştılar." ifadesine yer verildi.

YENİ DÜZENLEME 2026'DA BAŞLAYACAK

Yapılacak değişiklikle birlikte, değeri ne olursa olsun AB'ye giren bütün mallardan gümrük vergisi alınacak. Kararın aciliyetine dikkat çekilen açıklamada, yeni gümrük vergisi uygulamasının 2026 yılında mümkün olan en kısa sürede başlatılacağı bildirildi. Mevcut sistemde, AB dışından yapılan 150 avro altındaki bireysel siparişler gümrük vergilerinden muaf tutuluyordu.

HEDEFTE ÇİN MERKEZLİ PLATFORMLAR VAR

AB Komisyonu, uzun süredir Çin merkezli çevrim içi alışveriş platformları Temu ve AliExpress ile Çin'de kurulan e-ticaret şirketi Shein üzerinden yapılan alışverişlere yeni vergiler getirilmesi için çalışmalar yürütüyordu. Rakamlar, kararın arkasındaki gerekçeyi ortaya koyuyor. 2024 yılında AB ülkelerine gelen 150 avro altındaki tüm e-ticaret gönderilerinin yüzde 91'i Çin'den gerçekleşti.

2024'TE 2 MİLYAR GÜMRÜKSÜZ PAKET GİRDİ

Geçen yıl AB'ye bu kapsamda gümrük vergisi ödenmeden giren paket sayısı 2 milyar civarındaydı.