Çi'nin yıldızına 'tecavüz' şoku! Oyuncu Yasemin Kay Allen fotoğrafını ifşa etti
Başarılı oyunculuğuyla takdir toplayan Yasemin Kay Allen, sosyal medyadan kendisine tecavüz etmek istediğini söyleyen sapığın fotoğrafını paylaşarak ifşa etti.
Başarılı performansıyla adından söz ettiren oyuncu Yasemin Kay Allen'ın başı bir sapıkla belada. Taciz tecavüz mesajları aldığını söyleyen güzel oyuncu, sapığın fotoğrafını Twitter'dan paylaştı.
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Çi, 46 Yok Olan ve Merhamet'te başarılı bir performans ortaya koyan Yasemin Kay Allen, yaptığı paylaşımda inanılmaz ifadeler kullandı.
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Tecavüz mesajları
Şu adam bana uzun zamandır tecavüz etmek istediğiyle alakalı e-mailler atıyor, mail yoluyla taciz ediyor.
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Tip aşağıda. Tanıyan varsa haberiniz olsun sapıktır.
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