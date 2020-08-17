Çin'in Vuhan kentinden şok görüntüler! Dünyayı korona ettiler şimdi eğleniyorlar

Çin'in Hubey eyaletine bağlı Wuhan kentinde ortaya çıkan ve dünyaya yayılan yeni tip koronavirüs (Covid-19) tespit edilen kişi sayısı, dünya genelinde 21 milyon 827 bini aştı. "Worldometer" internet sitesine göre, dünya genelinde virüs nedeniyle 773 bin 95 kişi öldü. Tüm yasakların kalktığı Wuhan'dan gelen görüntüler ise "Yok artık" dedirtti. Tüm dünyayı koronaya boğan Wuhanlılar, hiçbir şey olmamış gibi eğlenmeye ve yaşamaya decam ediyor.