Çin'in Sincan Uygur Özerk Bölgesi'nde 5,2 büyüklüğünde deprem

Çin'in kuzeybatısındaki Sincan Uygur Özerk Bölgesi'nde 5,2 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Çin Deprem Ağları Merkezinden (CENC) yapılan açıklamaya göre, günün ilk saatlerinde merkez üssü Sincan Uygur Özerk Bölgesi'ne bağlı Taşkurgan Tacik Özerk İlçesi olan 5,2 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi.

Yaklaşık 10 kilometre derinlikte kaydedilen depremde, ilk belirlemelere göre can kaybı veya hasar olmadı.


Açıklamada, yerel ulaştırma ve haberleşme ağları ile elektrik şebekesinin depremden etkilenmediği, günlük yaşam ve üretim faaliyetlerinin normal devam ettiği bildirildi.

