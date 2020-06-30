Çin'e ilişkin akılalmaz iddia! Uygur Türklerini zorla kısırlaştırıyor
Uluslararası kamuoyu ve insan hakları örgütleri tarafından Uygur Türkü Müslümanları kamplarda tuttuğu için eleştirilen Çin yönetiminin, mecburi doğum kontrol yöntemlerini uygulamaya koyduğu belirtiliyor.Abone ol
Çinli akademisyen Adrian Zenz tarafından yapılan araştırma, kadınlara zorla spiral takılması dahil bazı doğum kontrol yöntemleri ile kısırlaştırma amaçlı müdahaleler yapıldığını iddia ediyor.
"Korkunç uygulamaları hemen sonlandırın"
Pekin yönetimi, 'temelsiz' olduğunu söylediği araştırmanın doğru olmadığını savunurken ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, Çin'e, "korkunç uygulamaları hemen sonlandırma" çağrısı yaptı.
Pompeo, Dışişleri Bakanlığı sitesinde yer alan açıklamasında, "tüm ulusları, bu insanlık dışı uygulamaları sonlandırma talebinde ABD'yle birlikte hareket etmeye davet ediyoruz" denildi.
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