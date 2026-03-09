Çin'den Mücteba Hamaney'in dini lider seçilmesine ilk yorum! 17 yaşındaki görüntüleri şaşırttı

Orta Doğu'da savaş gerilimi tırmanırken Çin, İran'da Ali Hamaney'in ölümünün ardından yeni dini lider olarak seçilen Mücteba Hamaney'in hedef alınmasına karşı olduklarını belirterek liderlik değişiminin İran'ın iç meselesi olduğunu açıkladı. Öte yandan Mücteba Hamaney'in 17 yaşındayken çekilen görüntüleri ortaya çıktı.

Abone ol

Çin, İran'da Ali Hamaney'in ölümünün ardından yeni dini lider olarak seçilen Mücteba Hamaney'e yönelik olası saldırılara karşı olduğunu açıkladı. Pekin yönetimi, İran'daki liderlik değişiminin ülkenin iç meselesi olduğunu vurguladı.

Çin'den çarpıcı mesaj

Çin Dışişleri yetkilileri, İran'daki son gelişmelere ilişkin yaptıkları açıklamada Mücteba Hamaney'in yeni dini lider olarak seçilmesinin İran'ın iç işi olduğunu belirtti. Pekin yönetimi, İran'daki liderliğe yönelik herhangi bir hedef almayı da kabul edilemez olarak değerlendirdi.

"Bölgede gerilim daha fazla tırmanmamalı"

Açıklamada Çin'in ülkelerin egemenliğine ve iç işlerine saygı ilkesini desteklediği ifade edilirken, bölgede gerilimin daha fazla tırmanmaması çağrısı yapıldı.

İran yeni liderini açıkladı

İran'da dini lider Ali Hamaney'in ABD ve İsrail saldırılarında hayatını kaybetmesinin ardından, oğlu Mücteba Hamaney ülkenin yeni dini lideri olarak seçilmişti.

ABD durumdan pek hoşnut değil

ABD Başkanı Donald Trump, Mücteba Hamaney'in lider olmasına yönelik daha önce açıklamalarda bulunmuş ve bu durumu "kabul edilemez" olarak nitelendirmişti. Trump, "Hamaney'in politikalarını sürdürecek ve ABD'yi beş yıl içinde yeniden savaşa zorlayacak bir İran lideri istemiyorum" ifadelerini kullanmıştı.

17 yaşındayken cepheye gitmiş

Öte yandan paylaşılan görüntüler, Mücteba Hamaney'in babası Ayetullah Ali Hamaney'ın Cumhurbaşkanlığı döneminde, 1980-1988 İran- Irak savaşı sırasında 17 yaşındayken cepheye gittiğini gösteriyor. Görüntüler, Hamaney ailesinin savaş dönemindeki tutumunu ve Mücteba'nın erken yaşta siyasal ve askeri sürece dahil olduğunu ortaya koyuyor.

İran'da Cumhurbaşkanı sınırlı yetkilere sahipken, dini lider tüm devlet organlarının üzerinde yetki sahibi. Lider, iç ve dış politika kararlarında son söz sahibi, İran Silahlı Kuvvetleri Başkomutanı ve rehber olarak tanınıyor. Lider, 88 üyeli Uzmanlar Meclisi tarafından seçiliyor; adaylar çoğunlukla liderin belirlediği kişiler arasından Anayasayı Koruyucular Konseyi'nin onayı ile seçime katılabiliyor.