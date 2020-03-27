Çin'den çıkan korona virüse önlem alınmasaydı 40 milyon insan ölecekti
İngiltere’de yapılan bir araştırmaya göre, corona virüs (COVID-19) salgınına karşı önlemler alınmasaydı salgın nedeniyle dünya genelinde 40 milyon kişi hayatını kaybedebilirdi.
İlk olarak 2019’un son günlerinde Çin’de görülen corona virüs dünya genelinde 500 binin üzerinde insana bulaşmış durumda.
17
160’ın üzerinde ülkede görülen COVID-19 nedeniyle 24 binin üzerinde kişi hayatını kaybetti.
27
Bugün pek çok ülke uçuş yasakları ve sosyal izolasyon gibi önlemler almış durumda. Peki bu önlemler alınmasaydı ne olurdu? İngiliz bilim insanları bu soruya cevap veren bir araştırma yayınladı.
37
İngiltere’de yapılan bir çalışma sosyal mesafe gibi önlemlerin alınmaması durumunda salgının hangi boyuta ulaşabileceğini gözler önüne serdi.
47