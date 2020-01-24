Çin'de ortaya çıkan koronavirüsünün belirtileri ne dünya tehdit aldında

Virüsün yayıldığı hayvan pazarı

Koronavirüsün Vuhan kentindeki Huanan Deniz Ürünleri Pazarı'ndan yayıldığı tahmin ediliyor.Bu pazarda yarasa, yılan, koala, yavru kurt, timsah, tilki, tavuskuşu gibi yabani hayvanlar yenilmek için canlı canlı veya ölü olarak satılıyor. Uluslararası basında yer alan haberde koronavirüsün yarasa çorbasından insanlara geçtiği ve yayıldığının tahmin edildiği belirtilmişti.