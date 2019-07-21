Çin'de öfke büyüyor! Sokaklar yine karıştı
On binlerce Hong Konglu, tartışmalı Çin'e iade tasarısının iptali ve emniyet güçlerine bağımsız soruşturma talebiyle kentteki polis merkezine yürüdü.
Çin'in Hong Kong Özel İdari Bölgesi'nde demokrasi yanlıları, Çin'e iade tasarısı ve polisin eylemcilere karşı tavrını protesto için yürüyüş düzenledi. Göstericiler Pekin merkezi yönetiminin irtibat ofisine ulaştı.
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Victoria Parkı'ndan gruplar halinde yürüyüşe başlayan protestocular, emniyet güçlerinin güvenlik gerekçesiyle merkezi hükümet binalarına kadar yürümesine izin vermemesi üzerine eylem rotasını değiştirmek zorunda kaldı.
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Polis, gösterilerin başlamasından 7 saat sonra protestoculara göz yaşartıcı gaz ve plastik mermilerle müdahale etti.
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Sivil İnsan Hakları Cephesi, gösteriye 430 bin kişinin katıldığını savundu ancak polis yetkilileri sayının 138 bin olduğunu açıkladı.
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