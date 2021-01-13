Çin'de Langfang kenti koronavirüs nedeniyle karantinaya alındı
Çin'de son altı ayın en kritik yeni tip koronavirüs (Kovid-19) alarmı verilmiş; başkent Pekin'e bağlı, yaklaşık 1,2 milyon insanın yaşadığı kırsal bir bölge tam karantina altına alınmıştı. Şimdi de Hebei eyaletinin bir başka şehir olan ve 4,9 milyon kişinin yaşadığı Langfang şehri 7 gün karantina altına alındı.
Çin’de son 6 ayın en kritik yeni tip koronavirüs (Kovid-19) bilançosu açıklandı.
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Başkent Pekin’e bağlı, yaklaşık 1,2 milyon insanın yaşadığı kırsal bir bölge tam karantina altına alındı.
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Çin medyası, Hebei eyaletinin bir başka şehir olan ve 4,9 milyon kişinin yaşadığı Langfang tecrit altına alındığını aktardı.
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Çin'in Hebei bölgesinde geçtiğimiz hafta yerel saatle 10:00'a kadar toplamda 326 doğrulanmış iç kaynaklı, 234'ü asemptomatik vaka bildirdi.
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