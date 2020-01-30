Çin'de kritik durumda bin 370 hastadan ümit kesildi
Çin'in Wuhan şehrinde koronavirüs nedeniyle hayatını kaybeden 132 kişiden sonra ülkenin Pekin, Şangay ve Guanzo şehirlerinde durumu yoğun bakım servislerinde kritik seviyede olan ve hayatından ümit kesilen bin 370 kişinin bulunduğu öğrenildi.
Çin'de yüzlerce kişiyi yoğun bakıma sokan koronavirüs, hızla hasta sayısını arttırıyor.
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Wuhan'da hayatını kaybeden 132 kişiden sonra ülkenin Pekin, Şangay ve Guanzo şehirlerinde durumu yoğun bakım servislerinde kritik seviyede olan ve hayatından ümit kesilen bin 370 kişinin bulunduğu öğrenildi.
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Bin kişilik Wuhan'daki hastanenin de inşasının birkaç günde bitmesi hedefleniyor.
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Çin resmi kaynakları iyileşen 124 kişinin hikayelerine ekranlarda yer vererek halkına moral aşılamaya çalışıyor.
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