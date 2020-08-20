Çin'de 'katlanan kadın' 10 yılın ardından yeniden dik yürüyebilecek

Xiao Yu hayatını değiştiren ameliyattan sonra , “Nihayet gökyüzünü görebiliyorum” diye konuştu. Yerel medyaya konuşan Yu, “Ben daha uzunum. Geçmişte başım öne eğik yürümek zorunda kalıyordum ve sadece yeri görebiliyordum” dedi.