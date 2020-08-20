Çin'de 'katlanan kadın' 10 yılın ardından yeniden dik yürüyebilecek
ÇİN'de 10 yıldan fazla süredir nadir görülen hastalığı nedeniyle kambur duran 'katlanan kadın' lakaplı 23 yaşındaki Xiao Yu geçirdiği dört ameliyatın ardından dik yürüyebilecek.
Çin’de 10 yıldan fazla süredir nadir görülen hastalığı nedeniyle kambur duran 'katlanan kadın' lakaplı kişi tedavisinin ardından sağlığına kavuştu.
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Çin’de nadir görülen hastalığı nedeniyle kambur duran 23 yaşındaki Xiao Yu , Nisan ayından itibaren üç ay boyunca geçirdiği dört ameliyatın ardından dik yürüyebilecek.
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Xiao Yu ender görülen bir durum nedeniyle göğsünü kalçalarına bastırarak 10 yıldan fazla süredir kambur yürümek zorunda kaldı.
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Xiao Yu hayatını değiştiren ameliyattan sonra , “Nihayet gökyüzünü görebiliyorum” diye konuştu. Yerel medyaya konuşan Yu, “Ben daha uzunum. Geçmişte başım öne eğik yürümek zorunda kalıyordum ve sadece yeri görebiliyordum” dedi.
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