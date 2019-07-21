Çin'de akıl almaz hırsızlık olayı! Hangardan uçak çalarak uçmaya çalıştı

Olay, Zhejiang bölgesindeki Huzhou şehrinde meydana geldi. Göl kenarında bulunan hangara gece gizlice giren 13 yaşındaki bir çocuk, küçük uçaklardan birine binerek uçurmaya çalıştı.

Güvenlik kamerasınca kaydedilen görüntülerde, çocuğun uçağı hareket ettirdiği, ancak hangarın etrafında bulunan korkuluklara çarptığı; ardından o uçaktan inerek ikinci bir uçağı çalıştırarak uçurmaya çalıştığı görüldü.