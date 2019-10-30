Çin'de 67 yaşındaki kadın doğal yollarla anne oldu

Tian’ın “doğal yolla” hamile kaldığını aktaran hastane yetkilisi, anne ve bebeğinin yaşam bulgularının normal seviyede olduğu bilgisini paylaştı. Tian’ın sezaryenle doğum yaptığını bildiren doktoru “İleri yaş gebeliği ve çeşitli komplikasyonlara rağmen oldukça şanslıydık” dedi.