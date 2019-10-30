Çin'de 67 yaşındaki kadın doğal yollarla anne oldu
Çin’in Şandong eyaletinde soyadının Tian olduğu belirtilen 67 yaşındaki bir kadının, doktor olarak görev yaptığı Zaozhuang Doğum ve Çocuk Sağlığı Hastanesi’nde sezaryenle bir kız çocuk dünyaya getirdiği açıklandı.
Tian’ın “doğal yolla” hamile kaldığını aktaran hastane yetkilisi, anne ve bebeğinin yaşam bulgularının normal seviyede olduğu bilgisini paylaştı. Tian’ın sezaryenle doğum yaptığını bildiren doktoru “İleri yaş gebeliği ve çeşitli komplikasyonlara rağmen oldukça şanslıydık” dedi.
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Doktor ayrıca Tian’ın yumurtalıklarının 40’lı yaşlardaki kadınların yumurtalıklarıyla benzer durumda olduğunu söyledi. 2 kilo 560 gram doğan bebeğe “cennetten gönderilen hediye” anlamı taşıyan “Tianci” ismi verildi. Anne Tian’ın 68 yaşındaki eşi Huang 2 çocuk ve birkaç torun sahibi olduklarını söyledi.
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Geçtiğimiz eylül ayında Hindistan’da 73 yaşındaki bir kadın tüp bebek yöntemiyle ikiz bebek dünyaya getirmişti.
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