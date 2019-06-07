Cinayet olabilir! Yetenek yarışmasının yıldızı ölü bulundu!
Romanya'da düzenlenen yetenek yarışmasında sahneye çıkarak büyük beğeni toplayan dansçı Alla Klyshta Almanya'daki bir nehirde ölü bulundu.
Ukrayna’da dünyaya gelen fakat Romanya'da katıldığı yetenek yarışmasında adını duyuran 33 yaşındaki Alla Klyshta hayatını kaybetti. Nisan ayında Frankfurt’ta katılması gereken bir galaya gelmeyince ailesinin polise haber verdiği Klyshta’nın cansız bedeni Almanya’dan da geçen Ren Nehri’nde bulundu.
Yetkililer olayla ilgili soruşturma başlatırken yerel basın Alla’nın eski erkek arkadaşının gözaltına alındığını bildirdi. Freiburg’taki savcılık, “İncelemeler devam ediyor fakat cinayet ihtimali yüksek” dedi.
Yerel basına konuşan Alman polisi, “Dansçının vücudu incelendi fakat henüz tam otopsi raporu gelmeden bir şey söylemek çok zor” ifadelerini kullandı.
Alman basınına konuşan genç kadının arkadaşı şarkıcı Chris Kolonko, “Alla ve eski erkek arkadaşıyla tanıştım.