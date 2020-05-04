Cinayet anı kamerada! Bursa'da 1 kişi öldü 2 kişi de işte böyle yaralandı
BURSA’da para meselesi yüzünden çıkan, Aydın Aktaş’ın (53) hayatını kaybettiği 2 kişinin de yaralandığı silahlı kavganın güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı.
Korkunç olay, geçen yıl ekim ayında merkez Osmangazi ilçesindeki bir iş hanında meydana geldi. Aydın Aktaş, para meselesi yüzünden husumetli olduğu Cengiz Beran’ın (50) kayınpederi Murat Beran’a (63) ait iş yerine gitti. Aktaş, Murat Beran'dan damadının borcunu ödemesini isteyince tartışma çıktı. Tartışma, kısa sürede kavgaya dönüştü. Handa çalışanlar, araya girerek tarafları ayırdı.
Bir gün sonra yine kavga çıktı
Aydın Aktaş, bir gün sonra oğlu Kaan ve onun 6 arkadaşıyla birlikte yeniden Murat Beran'a ait iş yerine gitti. Burada taraflar arasında yine tartışma çıktı. Tartışmaya Murat Beran’ın oğlu Kadir ile damadı Cengiz Beran da dahil olunca kavga çıktı.
Hastanede hayatını kaybetti
Kavga sırasında Kadir Beran ve Cengiz Beran, yanlarındaki tabancalarını çekip, Aydın Aktaş ile oğlu Kaan Aktaş ve oğlunun arkadaşı Yusuf Gökçe’yi yaraladı. Hastaneye kaldırılan yaralılardan Aydın Aktaş, doktorların tüm çabasına karşın kurtarılamadı.
Gözaltına alınan Murat Beran ile oğlu Kadir Beran ve damadı Cengiz Beran ise tutuklandı. Bu arada kavga anına ilişkin görüntüler ortaya çıktı.