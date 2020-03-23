Çınarlar başımızın tacı...

Yine veriler gösteriyor ki, bu virüs en fazla yaşlı kuşak üzerinde etki ediyor ve onlara bulaşınca hayatlarını kaybetmelerine kadar giden bir sonuç doğuruyor.

Onun içindir ki, yaşlı ve belli hastalıkları olanların sosyal izolasyonuna daha fazla önem veriyoruz.

Yasaklar bu nedenle.

Yasaklar çınarlarımızı korumak için.

Yasakların getirdiği stresle yaşlılarımıza saygısızlık anlamı taşıyacak tutum ve davranışlar bize yakışmaz.

Hastalığın nedeni yaşlılarımız değil karıştırmayalım, yaygınlaştıranlar da onlar değil.

Yaşlılarımız, risk gurubu yüksek olanlardır.

Riski azaltmanın, üzüntüleri katlamamanın yolu olarak evde kalmayı ilk olarak riski en yüksek olanlar açısından bir mecburiyet olarak görüyoruz, hepsi bu.

Ama onlara yasak, diğerlerine serbest olması şu anda yasak kapsamında olmayanların sanki böyle bir tehlike yokmuş gibi davranmalarını gerektirmiyor.

Tehlike herkes için. Paniğe gerek yok ama tedbire gerek var.

Tedbirin şartları olarak açıklanan maddeleri akıldan çıkarmamak lazım.

Başta hijyen kuralları. Uyacağız.

Sonra olarak sosyal mesafe, mutlaka uyacağız.

Gereksiz ise sokaklarda olmayacağız.

Stokçuluk gibi bencilliklere kapılmayacağız. Birbirimizle dayanışma ile atlatacağımız günler bu günler. Dayanışma olmadan bu günleri atlatamayız.

Hastaneleri ve sağlık elemanlarını meşgul etmemek hepimize şart, virüsün katlanarak bulaşacağı düşünülürse alınan bunca önlemin işe yaraması için çok sorumlu davranmamız gerekiyor.

Doktorlarımız, hemşirelerimiz, hasta bakıcılarımız, tüm sağlık çalışanlarımız bu süreçte bizler için hayatlarını riske atarak çalışıyor bunun bilinci içinde olacağız.

Güvenlik güçlerimiz, askerimiz, polisimiz, bekçilerimiz görevlerinin başındalar…

Market çalışanları, işlerinin başındalar…

Müteşekkiriz.

Unutmayalım, bu süreçte saygı her şey. Yaşamak için alınan tedbirleri hayatı yaşanmaz kılacak saygısızlıklarla besleyemeyiz.

Saygı olmadan dünyanın anlamı olmaz.

Evimizde huzur için de saygı lazım.

En sevdiklerimizle beraberiz evlerimizde, kıymetini bilelim.

Allah’a şükredelim ve bu günlerin stresini birbirimize yansıtmamanın yollarını arayalım.