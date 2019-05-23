Çin saatte 600 kilometre hızla gidecek trenin prototipini tanıttı
Çin Merkez Televizyonu (CCTV), ülkenin Şandong eyaletine bağlı Çingdao kentinde saatte 600 kilometre hızla yol alacak maglev treninin prototipini montaj hattında görüntüledi.
Projeyi geliştiren Çin devlet şirketi China Railway Rolling Stock Corporation (CRRC) Çingdao Sıfang Co. Şirketi Başmühendis Yardımcısı Ding Sansan, prototipin kilit öneme sahip teknolojileri ve yüksek hızlı maglev tren sisteminin önemli teknolojik bileşenlerini test edebileceğini dile getirdi.
Prototipin mühendislik çalışmaları için teknolojik zemin oluşturacağını ifade eden Ding, "Prototip statik kalkışı yapmayı başardı ve iyi durumda." ifadelerini kullandı.
CRRC Çingdao Sifang Co'nun şu anda yüksek hızlı maglev trenleri için deneysel üretim merkezlerinin inşa edildiğini kaydeden Ding, yılın ikinci yarısında bu merkezleri hizmete almayı beklediklerini dile getirdi.
Ar-Ge çalışmalarının sorunsuz şekilde sürdüğü belirtilen 1 vagonlu prototipin, 2020 yılında ürettim hattından çıkarak 5 kilometrelik ilk test sürüşünün yapılması hedefleniyor. Şirket, 2021 yılında ise maglev trenin kapsamlı testlerini yaparak test sürecini tamamlamayı planlıyor.