Çin kripto parayı yasa dışı ilan etti! Kripto paralarda sert düşüş!
Çin'den gelen kripto paralara yasak açıklaması sonrası neredeyse tüm kripto paralarda sert düşüş yaşandı.Abone ol
Çin Merkez Bankası, Kripto para ile yapılan tüm işlemleri 'yasa dışı' ilan etti. Merkez Bankası, kripto para ile yapılan işlemlerin yasaklanması gerektiğini bildirdi.
Çin'den gelen açıklama sonrası neredeyse tüm kripto paralarda sert düşüş yaşandı. Bitcoin cuma günü yüzde 4,5'a varan değer kaybı yaşadı. Ether'deki değer kaybı yüzde 7'yi aştı