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Çin kendi vatandaşı Oscar'lı yönetmen Chloé Zhao'ya sansür uyguladı

Çin kendi vatandaşı Oscar'lı yönetmen Chloé Zhao'ya sansür uyguladı

Oscar Ödülleri'nde en iyi film ödülünü kazanan Nomadland filminin yönetmeni Chloé Zhao'un başarısı doğduğu ülke Çin'de sansürlendi.

Çin kendi vatandaşı Oscar'lı yönetmen Chloé Zhao'ya sansür uyguladı

Oscar Ödülleri olarak da bilinen ve sinema dünyasının en prestijli ödüllerinden olan 93. Akademi Ödülleri görkemli bir törenle sahiplerini buldu. En İyi Yönetmen Ödülü'nü kazanan Chloe Zhao, bu kategoride Oscar alan ilk Asyalı kadın oldu.

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Çin kendi vatandaşı Oscar'lı yönetmen Chloé Zhao'ya sansür uyguladı

Pekin doğumlu Zhao'un başarısı, uluslararası basında geniş yankı uyandırırken, Çin devletinin resmi yayın organları CCTV ve Xinhua bu başarıyı görmezden geldi.

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Çin kendi vatandaşı Oscar'lı yönetmen Chloé Zhao'ya sansür uyguladı

Ülkenin sosyal medya platformlarından Veybo'da, 14 milyondan fazla takipçisi olan film dergisi Watch Movies tarafından Zhao'nun yönetmenlik başarısını duyuran bir bildirim, paylaşılmasından birkaç saat sonra sansürlendi. 

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Çin kendi vatandaşı Oscar'lı yönetmen Chloé Zhao'ya sansür uyguladı

Ayrıca "Chloe Zhao, En İyi Yönetmeni kazandı" etiket çalışması da sansüre maruz kaldı.

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